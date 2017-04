"Je pense qu'en France, c'est une première. Il ne doit pas y avoir eu d'autres clubs qui ont dû faire deux huis clos. Parfois, on fait toute une carrière sans huis clos. Et puis deux déplacements consécutifs, c'est vrai que c'est une coïncidence assez énorme", a confié Christian Gourcuff , en conférence de presse. Les joueurs ont l'avantage de savoir à quoi s'attendre : "On aura l'avantage de la première expérience, même si je ne sais pas si ça va tellement nous servir. Après, il y a un contexte, on sait qu'à Bastia, c'est plus chaud. Mais à Saint-Étienne, ça a toujours été un déplacement festif, que les équipes apprécient. Ça, c'était pénalisant pour tout le monde."