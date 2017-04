Newcastle : le transfert de Sissoko en 2013 pose question

Selon les informations du Guardian, cinq joueurs seraient finalement concernés par cette éventuelle fraude des Magpies, dont le milieu de terrain français ainsi que Papiss Cissé, Demba Ba et Sylvain Marveaux . Cette vaste opération antifraude a été déclenchée en France et en Angleterre par le fisc britannique qui soupçonne des "paiements occultes au bénéfice de certains joueurs, de leurs agents ou de leur tiers, leur permettant d'éluder des impôts sur le revenu et des cotisations sociales".