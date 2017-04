Selon les informations du quotidien L'Equipe ce samedi, le milieu offensif parisien se rapprocherait de plus en plus de la sortie. Le technicien espagnol du PSG ne compte plus du tout sur Ben Arfa et devrait une nouvelle fois le laisser en tribunes ce week-end à l'occasion du déplacement à Nice. En clair, l'international français devra se trouver un nouveau club cet été si Emery poursuit l'aventure parisienne. L'OGC Nice envisagerait clairement de faire revenir Ben Arfa...