Alors que le quotidien Le Parisien évoque une possible prolongation de contrat à venir pour Blaise Matuidi , L'Equipe évoque de son côté le possible retour d' Hatem Ben Arfa à l'OGC Nice Unai Emery ne voudrait plus du milieu offensif français.Le Sun publie ce samedi des photos exclusives d'une rencontre dans un restaurant entre Diego Costa, Jorge Mendes et un groupe d'hommes d'affaires. Son départ de Chelsea se précise d'après le tabloïd britannique qui évoque un possible transfert vers la Chine en préparation.La Gazzetta dello Sport revient ce samedi sur le match nul de Juventus Turin , accrochée vendredi soir sur le terrain de l'Atalanta Bergame en Serie A (2-2). A quatre jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre l' AS Monaco , le club italien se rapproche néanmoins tout doucement d'un nouveau sacre en Italie.De l'autre côté des Pyrénées, c'est bien sûr la course au titre qui alimente les principaux journaux espagnols. Le FC Barcelone joue un derby capital sur le terrain de l'Espanyol dans la soirée (20h45). Le Real Madrid va tenter de lui mettre la pression quelques heures avant mais devra se méfier de son duel contre le FC Valence à Bernabéu (16h15).