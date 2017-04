Sous contrat dans la capitale française jusqu'en juin 2019, l'international brésilien se poserait de sérieuses questions à propos de son avenir selon le Daily Mirror. Le tabloïd britannique affirme même que José Mourinho et les Red Devils seraient plus que jamais confiants concernant ce dossier. Le PSG envisagerait en effet un départ de Marquinhos contre un chèque de 60 millions d'euros et chercherait d'ores et déjà son éventuel remplaçant.