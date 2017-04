Ligue 1 : Lille s'amuse, Bastia réagit

Le LOSC s'est bien amusé. Lille s'est largement imposé ce samedi sur la pelouse de Montpellier (0-3) grâce à des buts de De Préville sur penalty (13e), Xeka (56e) et Terrier (75e) dans le cadre de la 35ème journée de Ligue 1 . Dans le même temps, Metz s'est imposé face à Nancy (2-1) lors du derby lorrain. Sarr (28e) et Nguette (53e) ont les inscrit les buts des Messins tandis que Maouassa (41e) avait égalisé pour Nancéens. De leur côté, Nantes a arraché la victoire contre Lorient (1-0) grâce à Sala (89e) et Bastia a vaincu Rennes (1-0) grâce à Crivelli (68e). Enfin, Saint-Étienne a pris le meilleur sur Guingamp (0-2) avec des buts de Pajot (61e) et Hamouma sur penalty (86e). Résultats du soir : Metz 2-1 Nancy / Montpellier 0-3 Lille / Nantes 1-0 Lorient / Guingamp 0-2 Saint-Étienne / Bastia 1-0 Rennes.Par Antoine Merminod (iDalgo)