ASSE : Galtier et la clé pour croire à l'Europe

En conférence de presse, Christophe Galtier s'est exprimé sur la dernière ligne droite, qui verra les Verts défier Bordeaux , Monaco et le PSG au cours des quatre dernières journées. "Il ne nous reste plus beaucoup de cartouches pour aller chasser ! Sur les matches qui arrivent, les nuls ne nous serviront à rien. Il faudra beaucoup d'enthousiasme et de détermination pour forcer notre destin. Nous sommes revenus à un schéma souvent utilisé cette saison et la saison dernière. Il a porté ses fruits, notamment au milieu de terrain, et dans l'animation offensive en deuxième période."