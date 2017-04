PSG : Ben Arfa juge la saison des Aiglons

"Ils poursuivent sur cette lancée, et j'en suis vraiment très heureux. Le club travaille très bien. Il a enregistré des départs, mais il a su prendre des très bons joueurs et il a réussi à maintenir sa philosophie de jeu. Un nouvel entraîneur est arrivé et il prône la même chose tout en apportant son expérience et sa touche, a détaillé le milieu tricolore sur le site internet des Aiglons. C'est une équipe qui continue à jouer au ballon. On sent que cela entre dans l'ADN de l'OGC Nice. Le club prend des joueurs dans ce profil-là."