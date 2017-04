Match Caen - OM en direct

Caen Marseille A venir 9' Ivan Santini - 3' - Florian Thauvin - Florian Thauvin 5' - Maxime Lopez - Maxime Lopez 27' - Maxime Lopez - Maxime Lopez

Au stade Michel -d'Ornano, Caen accueille l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1 . 17e, le club normand ne compte qu'un point d'avance sur le barragiste et désire renouer avec la victoire, après deux nuls et cinq défaites lors des sept derniers matches. De son côté, l'écurie phocéenne joue une place en Ligue Europa. Tenus en échec à Nancy (0-0), les hommes de Rudi Garcia sont sixièmes, à trois points de Bordeaux et deux longueurs de Lyon.