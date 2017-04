Premier League : Man Utd perd deux points à Old Trafford

En première période, le club gallois s'est procuré les meilleures occasions mais Wayne Rooney a ouvert le score sur un penalty discutable juste avant la pause (43e). Les protégés de José Mourinho ont eu l'occasion de doubler la mise au retour des vestiaires mais la réussite a finalement changé de camp.Sigurdsson a en effet égalisé d'une jolie frappe enroulée imparable pour De Gea (79e). Les Mancuniens perdent deux points importants dans la course à la Ligue des Champions et restent 5es avec 65 points. Swansea ramène un point important pour la course au maintien.