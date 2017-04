Interrogé par beIN SPORTS, le président bordelais Stéphane Martin a clairement évoqué un possible départ de l'attaquant français cet été. "Je pense que c'était une bonne idée de le recruter. Maintenant, on ne va pas faire de la langue de bois : les performances ne sont pas au niveau de ce que lui et nous espérions. Tout le monde est frustré. Il a encore un an de contrat et pour l'instant, il n'est pas venu toquer à la porte pour partir. Mais effectivement, je pense que lui aussi réfléchit et on verra tout ça en fin d'année", a confié le patron des Marine et Blanc.