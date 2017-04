Selon les informations de Téléfoot, l'attaquant et le défenseur central des Gunners ne seraient pas insensibles à l'intérêt du club olympien mais attendraient une position claire et assumée de la part des dirigeants de l'OM. L'avenir des deux joueurs serait par ailleurs lié à celui d'Arsène Wenger. Le technicien français est en effet très attaché à ses deux internationaux français et pourrait les retenir coûte que coûte cet été s'il reste sur le banc du club londonien.