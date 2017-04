Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens dont le Real Madrid et le FC Barcelone , le jeune buteur de la Juventus Turin n'a que l'embarras du choix selon son représentant qui reste néanmoins discret sur les réelles intentions de Dybala. "Paulo mérite tout, il récolte les fruits de son dur travail. Il est actuellement le meilleur talent en Europe après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo , et beaucoup de clubs sont, bien sûr, toujours intéressés. Je pense que l'intérêt des grands clubs est normal. Je sais que vous, journalistes, aimez aller dans les coulisses, mais je crois que la vie privée est nécessaire dans ce métier, et quand vous écrivez que la moitié de l'Europe le désire, vous écrivez la vérité", a expliqué Pierpaolo Triulzi lors d'un entretien accordé au Corriere dello Sport.