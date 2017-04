Nice : Favre évoque la gestion de Balotelli

Lors d'un entretien accordé à Nice-Matin ce dimanche, le technicien des Aiglons a fait quelques confidences à propos de l'international italien. "Mario rigole avec tout le monde ici. L'ambiance est bonne. Il se sent bien. Faut-il le gérer à l'affectif ? Il faut sentir les choses, le moment idéal pour parler avec les joueurs. Le plus important, c'est d'être honnête, de ne pas slalomer et d'oser dire les choses quand ça ne va pas. Parfois, ça passe. D'autre fois, un peu moins. Dans un effectif, il y a toujours des cas plus compliqués que d'autres à gérer. Dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est un bon gars. Chacun a son caractère. Mais ça ne m'a jamais posé de problème", a-t-il expliqué.