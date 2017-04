Ligue 1 : Dijon et Bordeaux se quittent bons amis

Après une première période équilibrée et pauvre en occasions, les Marine et Blanc auraient pu obtenir un penalty suite à une faute sur Ounas à l'heure de jeu (61e) mais l'arbitre en a décidé autrement. Lees-Melou a bien failli donner la victoire aux Bourguignons en fin de match mais sa tentative du droit a fini sa course sur le poteau (85e). Les Bordelais reprennent la 5e place avec un point d'avance sur l'OM. Dijon est 17e avec 33 points.