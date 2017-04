Premier League : Tottenham domine Arsenal et rêve encore

Après s'être procurés les meilleures occasions en première période, les joueurs de Mauricio Pochettino ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à deux buts coup sur coup signés Dele Alli (55e) et Harry Kane (58e).Tottenham aurait pu corser encore plus l'addition en fin de match mais se contentera volontiers de ce succès important dans le plus chaud derby de Londres. Au classement, les Spurs reviennent à quatre points de Chelsea , toujours leader. Arsenal est 6e avec 60 points et voit la Ligue des Champions s'éloigner de plus en plus.