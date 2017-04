Man Utd : une bonne nouvelle pour Pogba

José Mourinho a confirmé ce dimanche le rétablissement de l'international français. "Fellaini et Pogba vont faire leur retour pour ce match, cela va nous donner quelques options en plus, et nous donnerons tout ce que nous avons", a confié le technicien de Manchester United . Pogba aura donc manqué le derby contre les Citizens cette semaine (0-0) et la rencontre face à Swansea ce dimanche à Old Trafford (1-1).