Ligue 1 : Paris perd ses nerfs !

Le Paris Saint-Germain a certainement dit adieu au titre à Nice ! Les Parisiens se sont inclinés à l'Allianz Riviera (3-1) lors de la 34e journée de Ligue 1 . Les Niçois ont cueilli à froid le PSG, sur une frappe lumineuse de Balotelli (26e). Dominateurs, les Parisiens ont encaissé un second but de Ricardo Peirera (48e). Marquinhos a permis aux siens de revenir à un but (64e), avant que les Parisiens ne perdent les nerfs. Frustré, Thiago Motta est expulsé pour un mauvais geste sur Baysse (90e). Donis a tué le match dans le temps additionnel (91e), avant que Di Maria ne soit lui aussi expulsé pour un mauvais geste. Paris reste à trois points de Monaco à trois journées de la fin, avec un match de plus que Monaco.Résultats du soir : Nice 3-1 Paris SGPar Thomas Guerard (iDalgo)