"Je crois que l'équipe méritait mieux. Elle a bien travaillé mais on est tombé sur une grosse équipe de Nice. C'était difficile, le deuxième but nous a fait mal, nous avons poussé, nous sommes revenus et leur gardien a fait un grand match. Je pense que nous aurions dû avoir un penalty, et nous ne sommes pas parvenus à revenir, a réagi le coach espagnol en conférence de presse. C'est plus difficile maintenant mais le titre n'est pas perdu. Nous allons continuer à travailler pour cela, pour gagner les trois matches qu'il nous reste et la finale de la Coupe de France ."