"Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Quand on domine aussi nettement, avec une possession de balle à plus de 70 % et beaucoup d'occasions crées, nous avions les cartes en main pour gagner, a déclaré en zone mixte le latéral droit. On est tombé sur une équipe de Nice qui a très bien joué le coup, ils ont eu quatre occasions franches et ont réussi à mettre trois buts. Je pense que nous pouvons nous en vouloir, il y avait la place pour faire quelque chose." Le Belge tente de croire encore au titre : "Il y a la finale de Coupe de France , mais on ne va rien lâcher. On jouera jusqu'au bout et faire le maximum pour aller chercher Monaco."