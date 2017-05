Monaco se rapproche du titre, Tottenham a plombé Arsenal... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec L'Equipe qui évoque "un boulevard pour Monaco" à la suite de la défaite du PSG sur la pelouse de Nice (3-1), lors de la 35e journée de Ligue 1 . Le leader monégasque compte trois points d'avance sur l'écurie parisienne, avec une rencontre de retard face à Saint-Etienne On poursuit avec Tuttosport qui parle du sixième titre de champion de rang en passe d'être obtenu par la Juventus Turin. La Vieille Dame n'a pas été désavantagée par son nul sur le terrain de l'Atalanta Bergame, puisque l'AS Rome a chuté face à la Lazio (1-3). Les Bianconeri ont neuf points d'avance sur la Louve.Le quotidien Sport annonce la couleur pour la succession de Luis Enrique au Barça. Le FC Barcelone doit annoncer le nom de son nouvel entraîneur dans quinze ou vingt jours, après la finale de la Coupe du Roi . Juan Carlos Unzué, Ernesto Valverde et Juan Antonio Pizzi sont en lice pour le poste.Pour terminer, The Daily Telegraph évoque la victoire de Tottenham contre Arsenal (2-0). Grâce aux buts de Harry Kane et Dele Alli , les Spurs sont assurés de terminer devant Arsenal en fin de saison. Deuxième, la formation de Mauricio Pochettino reste à quatre longueurs de Chelsea