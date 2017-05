"C'est important de ramener quelque chose d'ici. Dijon était difficile à jouer. Ils l'ont prouvé. Ils nous ont mis en difficulté. Le point du match nul est important. On est heureux. Ils auraient pu marquer. L'ambition pour ce match était plus haute. Sur la physionomie de la rencontre, on est content, a réagi le gardien de but des Girondins sur le site officiel du club. D'ici la fin de saison, toutes les équipes que l'on va rencontrer jouent quelque chose. Aucune équipe n'est tranquille. Ce sera la lutte jusqu'au bout." Cinquième, Bordeaux n'a qu'un point d'avance sur l'Olympique de Marseille