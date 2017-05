Thauvin a écoeuré Caen, un nouveau titre pour le Bayern... Les Tops du week-end

Thauvin régale en Normandie.

Un prestigieux record pour Ronaldo.

La passe de cinq pour le Bayern.

La belle saison de Florian Thauvin s'est confirmée sur la pelouse de Michel -d'Ornano. Large vainqueur de Caen (5-1) à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1 , l'Olympique de Marseille s'en est surtout remis à son milieu offensif droit, grandiose avec trois buts et une passe décisive pour Maxime Lopez . Avec désormais 15 réalisations et 7 passes en 35 matches, l'ex-Bastiais réalise le meilleur exercice de sa carrière, des performances qui aident l'équipe de Rudi Garcia à se rapprocher de l'Europe.Plus que jamais maître de son destin pour le titre, le Real Madrid a pu compter sur Cristiano Ronaldo pour dominer Valence (2-1), lors de la 35e journée de Liga . L'attaquant portugais s'est distingué en marquant son 20e but de la saison en championnat, mais surtout en devenant le meilleur buteur de l'histoire des principaux championnats européens. Auteur en Liga de la 367e réalisation de sa carrière, l'ancien Mancunien déloge ainsi l'Anglais Jimmy Greaves et ses 366 buts en Premier League Le Bayern Munich a sauvé sa saison. Éliminé en Ligue des Champions et en Coupe, le club bavarois a obtenu samedi le 27e titre de champion de son histoire, le cinquième d'affilée, en s'imposant très largement à Wolfsburg (6-0). Avec dix points d'avance sur Leipzig, à trois journées de la fin, l'équipe de Carlo Ancelotti ne peut plus être rattrapée. Après leurs récents déboires, les partenaires de Robert Lewandowski redonnent le sourire à leurs supporters en confirmant leur emprise nationale.