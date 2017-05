Balotelli, Thauvin, Glik... L'équipe-type de la 35e journée de Ligue 1

Mené contre Toulouse , le club monégasque l'a finalement emporté (3-1) grâce notamment aux buts du défenseur polonaiset au milieu offensif. Large vainqueur de Caen (5-1), Marseille a pu compter sur(triplé) et(doublé).Dans les buts,a préservé le nul de Bordeaux à Dijon (0-0). Le Nantais, passeur pour le but de la victoire d' Emiliano Sala face à Lorient (1-0), le Messinet le Lilloiscomplètent la défense.Buteur de la tête à Guingamp (2-0), le Stéphanoisest mis à l'honneur, comme. Avec un but, l'avant-centre italien a été l'un des artisans du succès de Nice contre le PSG (3-1). Enfin,a marqué le but de la victoire bastiaise contre Rennes (1-0).Carrasso (Bordeaux) - Dubois ( Nantes ), Glik (Monaco), Falette (Metz), Palmieri (Lille) - Thauvin (OM), Lopez (OM), Pajot (ASSE), Lemar (Monaco) - Balotelli (Nice), Crivelli ( Bastia ).