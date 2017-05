Le défenseur italien de 30 ans voue fidélité à la Vieille Dame. "J'ai un contrat avec la Juve jusqu'en 2021, que j'ai signé il y a très peu de temps. Il y a beaucoup trop de rumeurs à mon sujet. Les mariages se font à deux et avec la Juve, on veut qu'il dure le plus longtemps possible", a-t-il confié à TMW.