Monaco : Glik la joue modeste avant la Juve

"En théorie, la Juve est favorite. C'est une équipe équilibrée, qui défend bien et qui a de grands attaquants. Nous devons nous préparer pour marquer des buts et ne pas en prendre. Si même le Barça n'a pas marqué en deux matchs, ça veut dire que ça sera compliqué pour nous", a reconnu le défenseur central de l' AS Monaco lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.