PSG : la réponse du syndicat des arbitres à Al-Khelaïfi

Le SAFE a tenu à répondre ce lundi au président parisien. "Non, ce n'est pas "Monsieur l'arbitre qui tue le match", ce sont certains gestes et comportements inadmissibles, sur et autour des terrains, qui tuent le Football. Le SAFE en appelle à des comportements responsables et réfléchis en cette fin de saison qui voit des tensions très fortes, sur et autour des terrains, qui dépassent les simples enjeux sportifs", peut-on lire dans un communiqué publié au lendemain de la défaite parisienne sur la Côte d'Azur.