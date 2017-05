Juventus Turin : Monaco a bluffé Buffon cette saison

Le gardien de la Vieille Dame a visiblement été bluffé par la formation de Leonardo Jardim en février dernier lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre Manchester City et le club du Rocher (5-3). "Après 30 minutes, j'ai envoyé un message à l'un de nos dirigeants et je lui ai dit : "Regarde cette équipe, je ne serais pas étonné qu'elle se retrouve en finale. Ils sont vraiment très forts !" Cela montre combien nous respectons cette formation. Elle pratique un jeu positif, plein d'énergie, pétillant et avec des joueurs d'expérience. On sait que si l'on veut disputer une nouvelle finale, il va falloir franchir cet obstacle. Sur le plan du football, ça va être aussi compliqué que contre Barcelone", a prévenu l'international italien lors d'une interview pour le site de l' UEFA