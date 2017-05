Interrogé à propos de son avenir, le technicien argentin a tenu à remettre une nouvelle fois les choses au clair. "Je ne veux plus parler de ce sujet ! Je n'aime pas qu'on m'éloigne de mon équipe et mon seul sujet de préoccupation. Je me tue pour cette équipe et ce club. Si je n'atteins pas les objectifs fixés, ce ne sera pas parce que j'aurais été distrait par les rumeurs et par mon avenir, ce sera seulement parce que je n'ai pas les capacités pour ce poste", a lâché le coach du FC Séville devant les médias.