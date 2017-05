OM : le mea culpa de Maxime Lopez

Malgré tout, le milieu de terrain olympien reste humble et estime qu'il aurait pu être encore plus décisif ces derniers mois. "Pour une première saison en Ligue 1 je suis content. Je suis quelqu'un d'exigeant envers moi-même et je pense que j'aurais pu faire mieux. J'ai connu un petit passage à vide et j'en étais conscient car je regarde tous mes matchs en vidéo. C'est tombé juste avant la trêve internationale de mars et ça m'a fait du bien de couper en sélection. C'était pendant ma prolongation de contrat également (...) Je me suis laissé aller en me disant que j'allais toujours être bon", a estimé le joueur issu du centre de formation de l'OM.