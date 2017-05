Zidane, son avenir...Lopez lâche quelques indices

La jeune pépite olympienne est notamment revenue ce lundi sur les déclarations de Zidane Zidane à son sujet. "Les mots de Zidane me font évidemment plaisir. Je suis très proche de sa famille depuis que je suis tout petit, pour être ami avec son neveu. Je côtoie aussi ses enfants depuis que je suis jeune. Mais concernant les rumeurs d'un transfert, je viens de prolonger à l'OM et je suis loin d'être parti", a prévenu le jeune Marseillais avant de reconnaître qu'il serait forcément séduit par l'hypothèse d'évoluer un jour sous les ordres de l'ancien numéro dix des Bleus."Pourquoi pas. Même si pour l'instant je n'ai pas eu le temps de penser à un plan de carrière. Tout est arrivé très vite cette saison, je n'ai pas encore digéré tout cela donc je ne pense pas encore au futur. Je ne me suis pas encore posé la question de devenir le Totti de l'OM", a-t-il poursuivi. Lopez a par ailleurs affirmé qu'il ne portait pas la moindre attention aux rumeurs qui l'envoient au FC Barcelone dans un avenir plus ou moins proche.