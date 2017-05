Atlético Madrid : Gabi annonce la couleur avant le Real

Présent ce lundi en conférence de presse, le capitaine des Colchoneros Gabi (33 ans) a estimé que son équipe allait devoir faire preuve de maîtrise et de caractère pour éliminer les Merengue. "Les matchs contre le Real Madrid sont toujours différents. Nous sommes en train d'acquérir de l'expérience dans cette compétition, chaque année nous allons plus loin et nous espérons que cette année, le résultat soit différent (...) Moi, ça ne m'enthousiasme pas spécialement d'affronter le Real Madrid ou toute autre équipe. Ce qui m'enthousiasme, c'est d'atteindre la finale et d'essayer de gagner cette Ligue des champions que nous désirons tant. Il faut réussir le match parfait pour battre le Real Madrid. Celui qui sera le plus précis dans les deux surfaces prendra une option sur la qualification", a lâché le milieu de terrain de l'Atlético.