"Prolonger ou partir ? Oui, oui... Enfin, tout ça dépend de Vadim et de Monsieur Rybolovlev. Moi, je me sens très bien, on est heureux et les résultats sont bons. Après, tout dépendra des objectifs du club. L'idéal, ce serait de prendre une décision qui convienne aux deux parties. Si Monaco garde l'objectif de gagner des titres en France et en Europe - et c'est pour ça que je suis venu - je serai ravi de rester", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Bien sûr que j'aimerais prolonger mon contrat."L'attaquant a également confié les raisons pour lesquelles il avait refusé la Chine : "J'étais convaincu qu'en ayant du temps de jeu, j'allais retrouver mon niveau et montrer toutes mes capacités. On fait une saison de rêve, on n'est pas loin de gagner des titres et je crois que j'ai fait le bon choix. La Chine, ç'aurait été difficile, même si c'est un championnat de qualité avec beaucoup de grands joueurs qui pourraient évoluer n'importe où en Europe."Pour rappel, le joueur de Monaco a inscrit 28 buts en 38 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison.