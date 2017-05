ASSE : Romeyer pas informé du départ de Galtier

Le président du directoire des Verts est étonné de l'information qui a été communiquée : "Je suis surpris de cette info. Le 22 mars, nous avons eu des entretiens individuels. Christophe nous a dit qu'il ne voulait pas faire l'année de trop et c'est pour cela, pour répondre à sa volonté que nous avons engagé des changements au recrutement et à la formation", a-t-il expliqué. Il a ainsi assuré que l'entraîneur travaillait sur le futur recrutement : "Depuis, Christophe s'implique comme d'habitude dans la préparation de la saison prochaine, la reprise de l'entraînement, les stages. Il nous a fait part de ses souhaits sur les joueurs qu'il souhaite conserver, ceux qui devraient partir."Une réunion serait prévue, ce mardi matin, entre les dirigeants et le technicien stéphanois.