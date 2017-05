France

L'Équipe assure que le PSG veut frapper un grand coup, cet été, alors qu'il semble avoir perdu le championnat au détriment de l' AS Monaco . Le journal évoque également le dossier Christophe Galtier , lequel pourrait annoncer son départ de l'ASSE. Enfin, Radamel Falcao profite d'un entretien pour lancer un appel du pied à ses dirigeants pour prolonger. Le Parisien s'interroge quant à lui sur les changements que les dirigeants du PSG doivent réaliser, afin de relancer leur projet.Marca consacre la plus large partie de son édition au derby Real Madrid Atletico Madrid , qui se dispute ce soir pour le compte des demi-finales de la Ligue des Champions . Même son de cloche du côté d'As, qui précise que l'affiche sera suivie dans 229 pays et que 987 journalistes ont été accrédités. Enfin, le Mundo Deportivo révèle que le Barça pourrait lancer l'offensive pour Hector Bellerin et Jean Michaël Seri, en vue du prochain mercato.La Gazzetta dello Sport relaie les nouveaux propos de l'agent de Marco Verratti . Il a notamment indiqué qu'il souhaitait rencontrer les dirigeants parisiens pour parler de l'avenir du milieu de terrain. Le Corriere dello Sport dresse le portrait de Massimiliano Allegri et Leonardo Jardim , à vingt-quatre heures de leur opposition. Le quotidien analyse également l'opposition entre les deux Madrid, qui aura lieu ce soir.Le Daily Mail révèle que Manchester United pourrait faire d' Antoine Griezmann le joueur le mieux payé de Premier League Arsenal hésiterait pour sa part à faire une proposition de contrat, assortie d'une revalorisation, à Mesut Özil, lequel aligne les prestations décevantes. Enfin, le Daily Star assure que Claude Puel va devoir se battre pour conserver son poste à la tête de l'équipe première Southampton, après que plusieurs joueurs se soient plaints de ses méthodes.