PSG : trois noms pour le poste de directeur sportif

Des discussions auraient été engagées avec le premier, mais les dirigeants parisiens hésiteraient à conclure l'affaire en raison de sa réputation et ses relations avec Pinto Da Costa, "le président controversé du FC Porto ". Les négociations concernant le second seront plus difficiles à conclure, alors que les Colchoneros sont en demi-finale de la Ligue des Champions . Enfin, le champion du Monde 1998 reste une possibilité, mais son inexpérience ne plaide pas en sa faveur.Le quotidien précise que la piste Monchi n'a pas été creusée car les Parisiens étaient persuadés que l'Espagnol s'était déjà mis d'accord avec l'AS Rome.