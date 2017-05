West Ham : le club se défend d'avoir voulu tricher avec Payet

"Comme détaillé dans son contrat validé par la Premier League et la FA, Dimitri Payet devait toucher une prime annuelle de loyauté. Le paiement de ce 1,2 million d'euros a été effectué par le biais de sa rémunération mensuelle et a fait l'objet du paiement de l'impôt sur le revenu de 45 % et de l'assurance nationale, le paiement ayant été fait à la source. Cette somme a été versée sur son compte bancaire au Royaume-Uni en même temps que son salaire habituel. Il n'y a donc pas à enquêter sur ce paiement. Et contrairement à de nombreux clubs en Premier League, aucun joueur de West Ham n'est payé en partie grâce à son droit à l'image", ont publié les dirigeants londoniens.