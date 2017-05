"J'aurais voulu voir cette affiche en finale. J'ai vécu dans ces clubs deux des histoires les plus importantes de ma vie. Tout le monde peut marquer dans cette équipe, même les défenseurs. C'est bluffant. Il y a un vrai parti pris offensif chez Jardim. Monaco aime d'abord attaquer, profiter des espaces et faire parler la foudre et le talent", a-t-il expliqué. Il estime que Mbappé laisse entrevoir de jolies promesses : "En quelques mois, Mbappé a acquis une confiance exceptionnelle. Il bouge sur tout le front de l'attaque. Il va vite, joue à l'instinct. Il manifeste un véritable sang-froid dans le dernier geste. La comparaison avec Titi ( Thierry Henry ) est facile. Il y a des similitudes, même si ce dernier, au même âge, était d'avantage cantonné sur le flanc gauche. Les joueurs qui marquent une histoire sont ceux qui durent. Kylian en est au commencement. Mais ses débuts offrent déjà de formidables promesses", a-t-il ajouté.