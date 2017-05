"Quand j'ai tiré les cheveux à Cavani ? Disons que j'étais envieux de sa longue chevelure. Plus sérieusement, me frotter aux grands attaquants me plaît. J'ai toujours aimé me confronter aux meilleurs. Tel Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant le plus redoutable que j'ai croisé. J'ai souvent joué contre lui en Serie A , où il faisait la pluie et le beau temps. Ibra, c'était le top ! Il a toujours fait la différence partout où il est passé", a-t-il expliqué à l'hebdomadaire.Le défenseur aura l'occasion de croiser Radamel Falcao et Kylian Mbappé, mercredi.