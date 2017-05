"Theo est un joueur de l'Atletico et, jusqu'à présent à ce que je sache, personne ne nous a contactés. Nous ne pouvons pas parler de choses hypothétiques. Il y a une procédure à suivre, comme avec tous les clubs. Quand on veut un joueur, on parle d'abord avec son club, puis avec lui. Theo est un joueur de l' Atletico Madrid . Si demain il ne l'est plus, nous étudierons les raisons. Laissez-le tranquille lui, et le Real Madrid ", a-t-il indiqué. Il ne retiendra néanmoins pas son défenseur de force : "Les choses arrivent quand elles doivent arriver et elles sont ce qu'elles doivent être. Je dis toujours que les joueurs jouent où ils veulent jouer. Si le joueur est prêt à être transféré, il peut chercher l'équipe qu'il veut", a-t-il ajouté.Le Real Madrid et le FC Barcelone , visiblement intéressés, savent donc à quoi s'en tenir.