Bordeaux : S. Martin donne des précisions sur son projet

"Le projet bordelais ressemblera plus à un projet "à la Lyon". On ne va pas arriver en dépensant 100 millions d'euros sur le marché des transferts la première année, mais on a des talents à lancer, que ce soit des jeunes de notre centre de formation, ou des "paris" sur des jeunes recrutés ailleurs, a-t-il expliqué. C'est ce qu'on veut faire pour progresser, des jeunes de l'extérieur, de la formation, en marchant bien une saison, puis, après, en consolidant, et en montant petit à petit en gamme, si possible." A Priori, Jocelyn Gourvennec devrait rester entraîneur de l'équipe girondine : "Il est réceptif, donc les étoiles semblent être plutôt bien alignées, mais on verra ça dans trois semaines, quand la saison de Ligue 1 sera finie. Pour l'instant, c'est bien parti en tout cas", a-t-il notamment ajouté.