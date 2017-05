D'après les informations de Football Italia, Arsenal et le FC Valence seraient également très intéressés par le profil de l'international colombien. Les Gunners commenceraient à anticiper le possible départ du Chilien Alexis Sanchez , que l'on annonce dans le viseur du PSG , de Manchester City ou encore de Chelsea . Le club espagnol se serait renseigné récemment et semble prêt à mettre le prix.