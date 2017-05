Ajax Amsterdam : Bosz ne se sent pas favori contre l'OL

Même s'il croit en ses joueurs, le technicien du club néerlandais se méfie de l' OL et de son expérience européenne. "C'est une grande équipe. La preuve, c'est qu'elle s'est qualifiée pour les demies. On a bien analysé leur jeu notamment lorsqu'ils sont venus à Alkmaar. Ils étaient dans une meilleure forme à ce moment-là mais ça reste une formation de qualité (...) On a nos chances à condition d'être au top niveau sur les deux matchs. On a vu au tour précédent, face à Schalke, que ça avait été difficile au retour alors qu'on les avait pourtant battus ici", a prévenu le coach de l'Ajax devant les médias.