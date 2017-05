La chaîne de télévision italienne Sky Sport a révélé ce mardi des images de Marco Verratti et de son agent en Principauté, à la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Monaco et la Juve. Il n'en fallait pas plus pour que le média émette l'hypothèse d'une rencontre entre l'international italien et les dirigeants du club du Piémont. Pour rappel, les joueurs du PSG se sont vus accorder deux jours de repos après la désillusion subie dimanche soir à Nice (3-1).