Même s'il n'a jamais réalisé une véritable saison pleine dans la capitale française et qu'il possède également de nombreux détracteurs, l'ancien joueur de Palerme pourrait rester encore longtemps au PSG selon son agent Marcelo Simonian. "Pastore aime la France, aime Paris , aime le PSG. Et je peux prendre le risque de dire que c'est fort possible qu'il termine sa carrière ici", a confié le représentant de Pastore lors d'un entretien accordé au site Canal-supporters.com.