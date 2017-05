OL : Valbuena veut poursuivre le rêve européen

Le milieu offensif de l' OL est concentré sur cette première manche et souhaite absolument prendre une option sur la finale. "C'est magnifique d'être dans le dernier carré, où peu de monde nous attendait. L'Ajax est une très belle équipe. Cela va être un match difficile. On a vécu des moments très, très forts en coupe d'Europe, mais on a tout fait pour ça (...) On peut marquer l'histoire du club. Il va falloir en faire encore plus (...) Encore une fois, ce sera à nous de rester sur ce qu'on a fait de bien, jusque-là, dans la compétition. On vient ici pour gagner, mais on sait qu'on aura une grande équipe en face de nous. On était habitué à jouer l'aller à domicile. Mais quand on est dans le dernier carré, on ne peut pas calculer, et nous, on ne sait pas faire", a confié le milieu de terrain des Gones avant cette demi-finale.