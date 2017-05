L'international bosnien est notamment revenu sur le vent d'optimisme que l'on a pu ressentir dans les médias italiens après le tirage au sort. "On va dire que Monaco, parmi les trois équipes que nous aurions pu tirer, est celle qui a le moins d'expérience. Cela peut jouer, mais en même temps cela ne veut rien dire. Si Monaco est en demi-finales, c'est qu'il le mérite. Ils sont bien partis pour gagner le titre, ce qui est quand même énorme quand on voit l'équipe du PSG. On sait qu'une demi-finale de Ligue des champions ne peut pas être un match facile (...) Ils ont une qualité offensive énorme, avec beaucoup de joueurs qui marquent. On va étudier leurs défauts pour pouvoir leur faire mal", a prévenu le milieu de terrain de la Vieille Dame.