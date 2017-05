Monaco face au défi de la Juve, Iniesta va prolonger au Barça... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

"Monaco c'est autre chose", titre le journal L'Equipe au sujet de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre l'ASM et la Juventus. "Avec son jeu flamboyant, Monaco espère briser la malédiction" face à la Vieille Dame en prenant une option pour la qualification.On enchaîne avec le Corriere dello Sport et les envies de Naples en matière de recrutement estival. Désireux de lâcher 100 millions d'euros pour améliorer son effectif, le club napolitain songerait notamment à Marco Verratti (PSG), Corentin Tolisso (OL) et Fabinho (Monaco).On poursuit avec le quotidien El Mundo Deportivo qui se prononce sur l'avenir d'Andrés Iniesta avec le FC Barcelone . Selon nos confrères, le milieu de terrain espagnol devrait rester une année de plus, donc s'engager jusqu'en 2018, avec l'écurie catalane.Pour finir, le Daily Mail revient sur la large victoire du Real Madrid contre l'Atletico (3-0), en demi-finale aller de la Ligue des champions. Le triplé de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo permet à la formation merengue de prendre une grosse option pour la finale de Cardiff.