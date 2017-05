PSG : Matuidi prend position dans la campagne présidentielle

Le milieu de terrain du PSG fait partie d'une liste comprenant une soixante de sportifs invitant à voter pour le candidat du mouvement En Marche, "pour que le sport demeure un espace de liberté, d'égalité et de fraternité." En filigrane, un message d'opposition au Front National : "Les stades, celui de France à Saint-Denis ou ceux de nos villes et des nos campagnes, partout sur le territoire, sont des lieux d'échanges et de mixité. Nous voulons continuer à pratiquer et servir notre sport dans le respect de ces valeurs. Nous voulons continuer à être fiers de représenter notre pays. La France des droits de l'Homme et du Citoyen doit continuer à rayonner dans le monde."