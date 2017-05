AS Rome : Monchi compte toujours sur De Rossi

"La Roma et De Rossi ont un désir commun. J'ai parlé avec De Rossi et nous voulons tous qu'il prolonge à la Roma. Il faudrait que l'on soit peu intelligents pour ne pas parvenir à un accord", a-t-il expliqué aux journalistes présents. Pour rappel, l' Inter Milan , le Milan AC et l'OM sont en course pour obtenir la situation de l'international italien.